未成年混血妹愛子。(取自愛子IG)

35歲傑尼斯偶像山下智久，本月7號遭《週刊文春》驚爆醜聞，指他不僅與年僅17歲的未成年混血女模愛子喝酒聚會，兩人還續攤去酒店開房，待了快8小時之久惹爭議。而在聚會成員之一的龜梨和也，昨日公開為此風波道歉後，山下智久也被發現在同一日悄悄於官方粉絲俱樂部發出道歉信，「抱歉讓大家笑容壟罩烏雲，請等等我。」

山下智久因為與17歲未成年女模愛子喝酒聚會，兩人還跑去酒店開房8小時續攤，遭傑尼斯事務所懲罰暫時停止活動，而聚會成員之一的龜梨和也則是嚴重警告。

龜梨和也昨(19日)更趁著為新片宣傳時，為此風波公開道歉，「感謝大家今天到來現場。首先，對於前幾天的報導給很多人帶來了困擾和擔心，我由衷地表示歉意。」隨後深深一鞠躬致歉。

在龜梨和也道歉後，山下智久也被發現悄悄在官方粉絲俱樂部PO出道歉信，首度回應開房風波。他在信中這麼說的，「首先，對讓無論何時都一直支持我的粉絲感到擔心的這件事，深表歉意。」今後他將把自己狀態回到初心，重新審視自己，「抱歉讓大家笑容壟罩烏雲，請等等我。」

(中時新聞網)