因為疫情無法出國，許多人轉往國內旅遊，馬祖以「藍眼淚」奇景成為首選，不過對定居馬祖20年的藝術家李若梅而言，「藍眼淚真的是太普通了，我家門口就看得到！」在作品《漂浮的島嶼》中，她以對比鮮明的黑色、藍色，畫出一層層鑲著藍眼淚的黑色海浪，島嶼被海浪包圍，宛如一朵豔麗的海浪花，奇異而神秘。

李若梅回憶，那天正好是藍眼淚大爆發，「我家位於高處，俯瞰海洋，海浪就像皺摺花邊一樣，後浪向前浪推進，層層疊疊，遠方則是被海包圍的北竿。」海浪花有大有小，互相堆疊，成為李若梅近年創作的主題，在《海洋3樂章》聯展中，她展出18幅作品，以黑色、白色和各種深淺藍色，詮釋不同光線下的大海，描繪她的馬祖印象。

李若梅曾於西班牙馬德里大學藝術學院求學，與來自馬祖的先生認識，共結連理，回台後，決定住在先生的故鄉馬祖，「馬祖是閩北，跟在台灣習慣的閩南風景很不同，例如建築就沒有閩南精緻繁複的剪黏，馬祖則是石頭屋，保留了傳統漁村的粗獷氣味。」

有趣的是，馬祖的房舍看起來和西班牙非常相像。李若梅說，「我好驚訝，一個這麼偏遠的地方，卻像極了西班牙，彷彿冥冥中指引我就是要來到這裡。」海浪與花的意象，將馬祖和遙遠的西班牙連結了起來，也成為她的創作主題，「西班牙的舞裙也像波浪，其中一幅畫，我就把波浪狀的裙子與馬祖的海浪結合起來。」

李若梅表示，剛搬到馬祖時，常想念台灣的家人，海洋成為創作中連結情感的象徵，但如今她已是「道地的馬祖人」，海洋容納的意義更多元，「每天眼一睜開就是海，海完全就是我的血液。」馬祖因為藍眼淚被重視，但她更希望大眾因此注意到馬祖特別的漁村文化，「海洋能帶給我們的，比想像的更多。」

由秦宗慧、李若梅、木下真子三位藝術家舉辦的《海洋3樂章》涵泳創作展，呈現不同的海洋面貌，於8月15日到9月13日於華山文創園區「華山紅館」展出。

(中時 )