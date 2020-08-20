彰縣衛生局長葉彥伯。（資料照片，謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局17日主動採驗由美返台的少年，意外發現無症狀確診新冠肺炎個案，衛福部長陳時中下令彰化縣政府政風處介入調查，引發爭議。媒體人黃光芹指出，「就算是赢，也是輸」，「愈用力的殺手護航，反而幫了倒忙」！

黃光芹在臉書提醒，當防疫變成中央和地方互打、藍綠對決，原先中央地方全民共同面對疫情的景象不再，地方醫療防疫網被攻破，就算是赢，也是輸。防疫的路很漫長，民眾怕的是有防疫漏洞進入社區，討厭這時候搞政治殺伐。愈用力的殺手護航，反而幫了倒忙。

黃光芹指出，她在乎的是無症狀陽性確診，是否仍有潛在者？不計較彰化縣政府是如何查出？更不在意是中央、地方或哪個顏色的執政縣市查出。她質疑，除了打地鼠，中央有更好的辦法？

黃光芹說表示，若真要算帳，我們沒有痛責歐美數萬人返國進入社區後再回溯採檢、對陳部長當時豁免空服員14天居家檢疫也未深究、對磐石艦組員及接觸者回家後立即或5天後外出回溯採檢也沒有質疑，重點在希望台灣防疫成功，台灣人健康平安。

她認為，彰化縣衛生局長葉彥伯過去也曾為兩任綠營首長任用，護食安也有功，如今被扣上圖利自己的罪名，其實根本不必出動政風，網攻加政論就可以了。

他最後強調，連台大公衛院長詹長權，在李文亮吹哨後，第一時間接到陳其邁副院長電話，即起身加入抗疫行列，這一次不過在FB發文，卻遭到網攻，套一句他所說的:「台灣怎麼了!」

(中時新聞網)