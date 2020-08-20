麗威風力發電股份有限公司籌備處開發之桃園離岸風力發電場案，是經濟部公告潛力場址編號第2號的離岸風場，不僅在經濟部遴選作業中獲得了第一名，本案也已通過經濟部工業局的審查，符合工業局100％國產化目標，是政府能源轉型政策的重要指標。

有關民航局主張桃園機場10浬半徑範圍內不宜設置風機、10浬半徑範圍外仍需進行個案評估，本案前已於108年通過環評，當時民航局意見為『非位於依「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」及「航空站飛行場及助航設備四周禁止或限制燈光照射角度管理辦法」所劃定之禁止或限制範圍內』。

國內及國際皆有風場及機場共存實例，桃園機場10浬半徑範圍內先前即已有設置陸域風場之案例（民國99年起），相較於本案更鄰近桃園機場中心點。國際上和桃園機場規模相當且一樣24小時營運的機場如哥本哈根機場，距離不到3海浬的範圍內亦已設立離岸風場多年。

為了建立台灣首個風場與機場共存研究，麗威率先投入資金，委由國內相關研究團隊針對風場可能的相關飛安疑慮進行研究與分析，團隊成員皆具有豐富的雷達及空中勤務之經驗或為多年參與民航局審查會之學者。研究結果亦經國外飛安權威機構驗證，確認本案對於桃園機場的飛安影響輕微至可被忽略。

本案已與供應商完成合約簽訂，融資作業也接近完成，今在無涉任何法規，且經科學驗證影響幾可忽略之開發案，不應以「無法律依據」、「無具體標準」、或模糊不清的理由，就推翻原有的政府決定，造成國際團隊重大的損失。

台灣政府長期展現落實能源轉型政策的決心，各國有目共睹，能源轉型的路上，往往充滿過去未曾遭遇的困難，需要相關部會共同積極面對、務實處理，方能確保外資投資國內基礎建設之信心。呼籲政府應通盤考量國家能源政策，協調各相關部會，以盡速調處跨部會行政障礙。

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