林雨宣在台視八點檔《生生世世》中飾演林嘉俐及阿龐的女兒，面對小三洪淇屢次跟阿龐藕斷絲連，還懷上「小茶包」，本週劇情洪淇帶著腹中小孩強勢回歸，重擊林嘉俐及阿龐的夫妻關係，林雨宣身為元配的女兒，為了保護母親，挺身而出跟小三談判，但林雨宣透露，私下很不會正面衝突「遇過幾次，通常都是邊哭邊講邊發抖，所以我很佩服有條有理、有話直說的角色。」

劇中家庭因為第三者介入搞得天翻地覆，林雨宣表示曾經自己也遇過男友出軌，當時決定直接放生渣男並和小三攤牌說：「他我不要了，如果妳喜歡就拿去。」沒想到後果令人傻眼「對方立刻傳長篇道歉，以及否認，外加裝無辜，當下也是覺得蠻幽默的，怎麼我要讓了對方反而拒絕，這男的是有多糟，哈」。

林雨宣這場戲化身「談判專家」替母親擊退小三，她表示自己平常會視事情的嚴重程度，才決定要不要說出口，林雨宣說：「要讓我直言可能真的得要忍很久、或踩到大雷，也會考慮和對方的交情需不需要留情面，算是想蠻多的人。」林雨宣和洪淇劇中是學姐學妹，因外遇一事鬧翻，私底下兩人住的近，偶爾會約吃飯，感情不錯，林雨宣讚洪淇是有才華又努力的好演員，希望未來有好的發展。《生生世世》每週一至週五晚間8點於台視播出全新劇情。

(中時 )