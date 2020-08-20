民進黨智庫新境界文教基金會副董事長洪耀福，今天出席民進黨立委陳明文女兒新書「我的老闆是總統」新書發表會致詞透露，黨內初選那一場戰爭，因為蔡英文總統人生最艱難的一戰，打贏初選的原因，總統說，「因為我朋友比較多」；他要把「交朋友」這件事，給有志於大位的政治人物一點啟發。

此外，洪耀福表示，民主進步黨是一個是缺乏歷史感的政黨，民進黨從黨外到現在有這麼多可歌可泣的故事，讓民進黨能夠坦白講，很懶得寫下，喝酒比寫歷史還要多。

今天新書發表會不少英系成員出席，包括國策顧問黃承國、立委蔡易餘、莊瑞雄及民進黨秘書長林錫耀、嘉義縣長翁章梁等。

洪耀福致詞時指出，「老闆」只是一個在公開場合在稱呼蔡英文，私下談論的時候的稱呼，有時候在很多地方這樣講到小英或蔡英文，「人家都會覺得你在講啥？」所以這只是一個代稱。

他說，其實小英總統從來沒有把一起工作的人視為下屬，總統都把每一個人都視為朋友。

他話鋒一轉，「黨內初選那一場戰爭，因為她人生最艱難的一戰，選完之後，有人問她，『你覺得你為什麼可以打贏這場黨內初選？』小英想了幾秒鐘說，『因為我朋友比較多。』」

他說，從2008年開始，總統其實結交台灣各地的好朋友、可能是貢寮的阿巴桑、或原住民偏鄉的老師、校長等，且是總統當黨主席的時候到現在，無怨無悔，一路相挺。

他說，並不是蔡英文到底給了什麼樣的好處？這些朋友在小英最困難的時候給予支持；「我的朋友多」，這是道盡小英從2008年踏入政壇到現在的特色。

洪說，小英總統以誠待人，非常真誠的去跟每一個交往，「並不是因為你可以給我捐款，或是你是我重要的樁腳，她對每一個人，會把當成真正的朋友看待」。

洪表示，所以他想要跟各位報告，這也是要給未來這種有志於競爭大位的這些政治人物一個啟發，總統今天能夠從2008年到現在，歷經那麼多的挑戰，能夠到現在能夠繼續連任，「朋友多」是一件重要的事情，所以「交朋友」，相信給未來有有志於大位的這些政治人物一點啟發。

(中時 )