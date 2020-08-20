今年3月爆發涉入德州撲克賭博案，而遭台啤開除的「新竹球王」成力煥，如今選在家鄉球隊新竹攻城獅重新復出，「反正我就是努力打好每場球，或許大家就會原諒我了，我也會跟警政署合作推廣拒絕賭博，努力告訴大家不該聚賭！」

其實成力煥最近兩年狀況連連，去年參加大陸CBA選秀落選後，一度宣告退役在竹科工作，隨後回歸台啤打球，卻因爆發賭博案慘遭開除，如今相隔5個多月時間，他又選擇回到他最愛的籃球場上拚戰，這次他將專心在打球事業上面。

「先前因為家裡公司出了點狀況，所以我必須回去幫忙，剛好上季台啤允許我一邊工作、一邊打球，所以才會重回台啤，」成力煥說，「如今家裡公司狀況解除，我也可以專心打球，不用兼顧公司工作，只希望球迷能夠再給我打球機會。」

身為新竹攻城獅唯一的地主球員，成力煥驕傲表示，自己過往只要回到家鄉新竹打球，表現往往都比較好，「在我印象當中，單場6顆三分球應該就在新竹達成，大概是人親土親，我現在就是全心全意替新團隊打球，也期待跟其他好手對決。」

「我現在比較不會在意別人看法了，只想對買票進場的球迷負責，盡力打好每場比賽，」戲稱自己被外界改封「新竹賭王」的成力煥表示，「我知道我們球隊相當『年輕』，一定會先面對一些令人失望的時刻，但我們絕對可以越來越好。」

(中時 )