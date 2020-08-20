各行各業都有辛苦的一面，若遇到雞同鴨講的情況時，更讓人心累程度加倍。就有一位護理師網友抱怨，今(20)日遇到一位病患，詢問院長是否有看診，恰巧院長休假，但這位病患還是瘋狂「跳針」，執意要找院長，讓她大嘆，「人生好難，心好累！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，今日上班時櫃檯來了一位阿姨要掛號，接著指名要給院長看診，但她向阿姨解釋，今日院長恰巧休假，「還是我幫你約明天給院長看診？」沒想到阿姨竟然不死心的追問，院長是不是就在2樓，更說要自己上樓找人，此情況重複跳針了3次，讓原PO忍不住在心裡大聲吶喊，「院長他今天就是休息！心好累，人生好難！」

貼文一發也引起網友熱議，「根本在鬼打牆」、「你講你的，她說她的，現在很多人都是這樣」、「阿姨是不是要做聽力跟智能測驗」、「遇到這種聽不懂人話的真的很無言」、「昨天我也碰到一個鬼打牆的病患，唉…」此外也有網友笑稱，應該叫她姐姐而不是阿姨，「因為她跳針了。」

另外，有網友分享自身經驗，自己前幾天去郵局領信遇到一位阿姨要寄國際包裹，但包裹裡有海關不會給過的藥品，郵務人員解釋之後，詢問她是否要取出來，結果阿姨堅持要寄，郵務人員則繼續耐心說明，這樣包裹寄不成還會被罰錢，「結果阿姨聽完還是要寄，就這樣到我領完信，還在跟郵務人員鬼打牆。」

(中時新聞網)