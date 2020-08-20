繼副總統賴清德之後，蔡英文總統今天也表態力挺衛福部長陳時中。她肯定陳時中，能夠在重重壓力下，領導指揮中心，堅守防疫SOP，這是堅守崗位的表率，也是對專家會議集體智慧的尊重和肯定。台灣的防疫，需要指揮中心持續做出專業、快速、有效的決策，也需要全民團結，互相扶持，而不是互貼標籤。

蔡英文在臉書表示，這幾天，很多人關心彰化採檢的議題，她也要跟大家分享她的看法：截至目前為止，台灣防疫的成果，證明了我們可以透過民主團結彼此，克服疫情的挑戰。民主的台灣，不會也不可能隱匿疫情。

她說，得來不易的防疫成果，很大一部分要歸功於疫情初期就設置的中央流行疫情指揮中心。在那裡，防疫同仁辛苦輪班，快速統整資訊，進行最有效率的指揮調度。加上國人團結參與，才讓台灣成為全世界少數能夠照常逛街、旅遊、拚振興的國家。

這段時間以來，指揮中心都會透過「專家會議」，根據疫情變化，持續制定最新的防疫措施。「隔離期滿不做普篩」就是專家會議討論的結果。

她要肯定陳時中部長，能夠在重重壓力下，領導指揮中心，堅守防疫SOP，這是堅守崗位的表率，也是對專家會議集體智慧的尊重和肯定。

蔡英文強調，此時此刻，國際疫情依然嚴峻，前方還有重重挑戰。台灣的防疫，需要指揮中心持續做出專業、快速、有效的決策，也需要全民團結，互相扶持，而不是互貼標籤。「台灣，繼續加油！」

(中時 )