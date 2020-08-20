南僑（1702）20日公布7月自結稅後淨利7,041.2萬元，年增24.84％，連續三個月正成長；EPS為0.28元，亦高於去年同期的0.23元。南僑表示，主要係因泰南僑及冰品事業營收、獲利均較去年同期成長，同時，大陸油脂與餐飲事業營收幾已恢復去年同期水準，獲利亦較去年同期增加所致。

泰國市場方面，南僑去年啟動為期五年、50億元的泰國投資計畫，其中，第一期廠房的第一條嬰兒米果線已於今年6月投產，成功挹注泰南僑營收及獲利表現。由於該條產線產能若滿載，年產值可達10億元，後市想像空間可期；另外，該廠今年底前預計再新增一條麵包零食線，可望再成為後市成長動能。

冰品事業方面，南僑旗下子公司皇家可口在消暑商機催化下，表現也相當亮眼，無論自有品牌、跨界聯名或品牌代工，都持續有創意新品問世，從GODIVA黑巧克力雪糕、珍煮丹泰式奶茶雪糕，到近期的杜老爺X光泉豆漿珍珠雪糕、杜老爺X光泉米漿花生雪糕、杜老爺X金格長崎蜂蜜蛋糕雪糕等，不僅成功掀起話題，也帶動銷售成長。

大陸事業部分，南僑集團會長陳飛龍6月底股東會時就表示，大陸市場已恢復到去年七成水準。隨著當地疫情趨緩，南僑大陸油脂及餐飲事業營運漸回溫，獲利也隨之成長。

此外，南僑累計1～7月自結稅後淨利3.77億元，年減17.88％；累計EPS為1.52元，少於去年同期的1.86元。主要是首季受新冠肺炎疫情影響甚鉅，目前營運已逐漸恢復常態，估計在中秋旺季帶動，加上泰國新產能、消暑冰品持續挹注，後市看佳。

(工商 )