半導體設備商艾司摩爾（ASML）斥資1350萬歐元，於台南科學園區成立EUV（極紫外光）全球技術培訓中心，20日舉行開幕儀式。（台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真）

半導體設備商艾司摩爾（ASML）斥資1350萬歐元，於台南科學園區成立EUV（極紫外光）全球技術培訓中心，20日舉行開幕儀式，預估每年可以培育360位EUV技術工程師，ASML全球副總裁暨台灣區總經理陳文光表示，3年內要將ASML在台灣的研發團隊人數從280人增加至500人。

經濟部長王美花、台南市副市長趙卿惠、工業局副局長楊伯耕、技術處副處長林德生、招商服務投資中心營運長何坤松、南部科學園區管理局長林威呈也到場參加開幕儀式，並參觀培訓中心。

ASML該培訓中心占地1625平方公尺，配備實機模組，提供技術理論課程和無塵室實機操作課程等多元化培訓內容，配置 14 位講師，估計每年可提供數千小時的課程。

ASML表示，將一個新手工程師培育成為技術熟稔、可獨自作業的EUV工程師，需經18個月的訓練。過去，全球的EUV工程師，即使只負責部分專業技術，都必須前往ASML荷蘭總部接受長達數月的培訓。

隨著新冠肺炎疫情為全球差旅工作增添許多限制與不確定性，位於台南的EUV全球技術培訓中心，為台灣ASML與客戶提供了一個相對安全且經濟的培訓方式。

台積電晶圓廠營運副總經理王英郎表示，台積電與ASML在EUV設備合作已有10年之久，過去台積電每年要派人到荷蘭ASML總公司進行訓練，耗費大量差旅費用與時間，培訓中心成立後，可以增加培訓能量，雙方的合作也會更緊密。

(中時 )