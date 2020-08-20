彰化縣衛生局查出新冠肺炎確診個案，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，引發各界議論，陳時中與彰化縣政府衛生局長葉彥伯，則是多次隔空交鋒。對此，包括總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等「國家隊」今紛表態「挺時中」，支持了解整個過程有沒有照著整個SOP作法及經費運用。對此，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」20日晚間發文諷刺，「只有順時鐘（中）才能得永生」。

蘇貞昌今表態，疫情當頭，一定要團結一致，不要「各搞各的」，亂了步調，「就像走在馬路上大家靠右走，自己決定靠左走，就會發生事故」，行政院支持陳時中指揮官去了解整個過程有沒有照著整個SOP作法，以及了解經費運用情形，「這不是在查貪瀆。」

副總統賴清德今也力挺陳時中，他以2003年SARS疫情和平醫院封院事件為例，強調中央若與地方不同調，防疫就容易出現危機。而總統蔡英文晚間也在臉書發文肯定陳時中，在重重壓力下領導指揮中心，堅守防疫SOP，稱讚這是堅守崗位的表率，也是對專家會議集體智慧的尊重和肯定，並認為台灣防疫需要全民團結，而不是互貼標籤。

對此，「韓黑父母不崩潰」則是在臉書寫下，「靠左靠右靠北還是靠北靠南其實都不安全，只有順時鐘（中）才能得永生」、「人家在講疫情你在講走路」。而賴清德發言曝光後，有網友則是認為「民進黨就是即使自己錯了，也全力挺自己的人。很團結、但卻是亂源！」、「換葉彥伯當衛福部長」。

不過，也有網友認為「防疫視同作戰，中央地方事權要統一，一切都要聽從最高指揮官命令」。

(中時新聞網)