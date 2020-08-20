休兵將近1個半月，木蘭女足聯賽22日將於國體人工草皮足球場展開第3循環角逐，以5分領先的龍頭花蓮隊不動如山，未做任何陣容調整，暫居第2的衛冕者台中藍鯨面臨門將荒，緊急補進香港女足當家門神吳卓蔚，但礙於新冠疫情無法立刻到位，還跟高雄陽信租借門將林奕含救急。

木蘭聯賽僅於第2循環結束到第3循環開踢之間，開放轉會窗口，桃園國際之前引進泰國國腳溥奕，穩住後防的成效卓著，各隊也紛紛尋覓外援補強。除了藍鯨找香港門神，墊底的高雄陽信動作更補進美國籍的西耶娜（ZABROSKI SIENNA JADE）與日本好手若林美里。

原本效力於千葉JEF聯女子隊的若林美里，今年原本要加盟義大利AS羅馬，因為疫情無法成行，輾轉被陽信延攬，已於20日抵台並展開14天隔離，可望趕上9月5日的第13輪賽事，西耶娜則預計下周來台。

尋求4連霸的藍鯨本季陷入苦戰，主要是過去兩位當家門神蔡明容、程思瑜都赴日發展，而頭兩循環把關的兩位年輕門將，第3循環因家庭問題恐難出賽，只好向外尋覓好手。而香港門神吳卓蔚已取得原母隊愉園的離隊證明，工作簽證正在辦理中，若能來台，出賽可能也要9月中以後了。

前中華女足國腳林瓊鶯（左）在第3循環為高雄陽信跨刀助陣。（本報資料照片）

高雄陽信除了向外求援，也補進前中華女足當家後衛林瓊鶯。林瓊鶯畢業於台灣體大，與妹妹林曼婷曾是中華女足不動後防組合，還曾赴澳洲坎培拉聯隊踢球，近年已轉任教練，陽信期待這位鐵衛能夠穩住後防，進而擺脫爐主位置。

此外，桃園國際也延攬人在台灣的美裔高中生麥愛琳（Chloe Mann），據說亮麗外貌連同隊女球員也驚豔不已，值得粉絲期待。其他球隊方面，台北熊讚沒有補人，新北航源則補進1人。

木蘭聯賽22日在國體進行第11輪賽事，主場球隊桃園國際為了推廣足球賽事，並邀請球迷一同做公益，只要捐贈一張發票以上即可入場觀戰，並提供限量好禮，前20位入場者可獲得限量桃園國際球衣鑰匙圈一份；並與OQR Ticket平台合作，參加者於現場領取數位抽獎券後，將有機會獲得超商禮券、住宿券等多項好禮。

OQR Ticket優票公司此前已與台北熊讚成功合作，這次再與桃園國際以高科技全力支持台灣木蘭足球聯賽。球迷入場後，可於入場處服務台下載OQR Ticket APP領取數位抽獎券，活動中場休息時將發送抽獎問答推播到手機APP中，答題正確者可參與抽獎，最大獎有南投埔里牛耳渡假村住宿禮券，及7-11購物金等多項好禮，讓球迷在觀賽間享受嶄新的互動體驗。

(中時 )