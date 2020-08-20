加州野火在高溫助長下延燒，已進入第二周卻沒有受控跡象，並一路燒到北加州舊金山灣區。美國國家氣象局的衛星，甚至從太空中拍到密布的濃煙籠罩舊金山的景象。

舊金山灣區遭森林野火蹂躪，從金門大橋附近，可見市區遭煙霧籠罩。(美聯社)

加州州長紐森說，打火弟兄正在與該州367處已知的野火奮戰，其中23處被認定是大型野火，他坦承，關於火場數量愈來愈多的可能性，已經非常真實了。

紐森把大火歸咎於極端氣候以及「所有的雷擊」，光是過去72小時，加州就已錄得高達1萬1千次的閃電，把灣區團團包圍，當局稱其為「閃電圍城」（lighting siege）。

但壞消息是，國家氣象局表示當前的酷熱沒有紓緩跡象，禍不單行的是，一架協助打火的直升機19日在柯林嘉（Coalinga）墜毀，駕駛因此喪命，而墜機引發的火勢，又與鄰近的西爾斯大火（Hills Fire）合而為一。

加州政府原本為幾處火勢較大的火場命名，靠近瓦卡維爾的名為軒尼斯大火。但隨著陷入火海的區域面積愈來愈大，起火點持續增加，消防隊乾脆把鄰近區域所有大火以「LNU閃電火場」代替，以方便通報。氣象網站Weather.com指出，在酒鄉納帕和索諾瑪等郡的火場燃燒面積，已達72平方英哩，但沒有一處火場遭到控制。

瓦卡維爾11萬民眾一早起來，接到當局的緊急疏散令，因為無法控制的野火已逼近該市的城西。一位民眾說，他在當地住了30年，從來沒被要求撤離，當然曾有過森林野火，但此等規模前所未見。

放眼望去數英哩的天空，都是一片煙霧覆蓋的橙色，道路旁汽車上都是一層厚厚的灰，有些民宅的圍籬已經起火，其中一戶人家拼命挽救豢養的125馬匹，最後仍無力回天，因為找不到足夠的拖車前往安全地帶。鄰近的空軍基地司令官，也下達局部疏散令。

(中時 )