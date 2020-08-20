一個移民人權團體周三指控，在佛羅里達州邁阿密的一間非法移民拘留所中，穆斯林移民被迫接受豬肉供應，迫使他們在「信仰和飢餓之間必須選擇」。

商業內幕(Business Insider)報導，8月19日，移民人團團體發出陳情信，指美國移民及海關執法局(ICE)所管理的邁阿密的克羅米非法移民拘留所(Krome detention center )，故意向穆斯林被拘留者，提供豬肉與豬肉類食品。

信中說：「穆斯林被拘留者被迫接受這些食物，因為ICE所提供的清真食品、符合宗教信仰的食品，不是不新鮮就是過期，甚至有腐爛的。」

這封信寫給ICE和美國國土安全部，而發信者是穆斯林人權律師，在亞特蘭大的律師事務所King＆Spalding LLP。

律師指出：「穆斯林被關押者的伙食，每周至少2~3次出現豬肉食品，這使得他們每週2~3次被迫在信仰和食物之間做出選擇。」

根據《今日美國》報導，克羅米拘留所以前是軍事基地，在COVID-19大流行之前，可容納650人。

ICE沒有對這個陳情做出立即回應。

(中時新聞網)