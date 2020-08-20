挪威基準利率停留零水位 符合預期 21:102020/08/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 考量到經濟復甦籠罩不確定性、新冠肺炎病例增長及高房價，挪威央行20日宣布，決策委員一致決定讓基準利率停留在零水位符合預期，並重申現行利率水準可能還將維持數年。央行表示，挪威經濟活動近幾個月來雖見回溫，仍比疫情前冷。 (工商 ) #基準利率 #符合預期 #水位 #挪威 #停留 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國政金債ETF 異軍突起 04:102020/08/20 投資理財 一銀逆勢加碼美元高利定存 04:102020/08/20 全球財經 陸LPR利率連續4個月不變 降準機率明顯下降 11:542020/08/20 財經 遠距辦公夯 雲端科技爆發 04:102020/08/20 投資理財 《水泥股》外資喊加碼至50元 台泥力抗跌 11:592020/08/20 財經 《熱門族群》DRAM價格承壓 上下游都愁眉 10:202020/08/20 財經 熱錢擋不住 多元配置最安心 04:102020/08/20 投資理財 陸8月貸款市場報價利率未調整 連4月不動 11:352020/08/20 兩岸 幼兒疫苗接種率因疫情降低 醫：延後保護力恐打折扣 14:422020/08/20 生活 捷克90人團訪台 高規格篩檢防疫 14:222020/08/20 生活 財經熱門新聞 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 美國封殺華為活路全沒？ 晶片女王1年前這封信預言下場 - 財經 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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