考量到經濟復甦籠罩不確定性、新冠肺炎病例增長及高房價，挪威央行20日宣布，決策委員一致決定讓基準利率停留在零水位符合預期，並重申現行利率水準可能還將維持數年。央行表示，挪威經濟活動近幾個月來雖見回溫，仍比疫情前冷。

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