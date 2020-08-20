歷經數年中職4隊的時光，在味全龍成立之後，終於又能看見更加多樣的對戰組合，不過在味全龍升上一軍之前，其領隊吳德威就在個人部落格當中宣布，將會在下個月正式卸下味全龍領隊職務。

吳德威表示，「​味全龍從零戰力到完成二軍登頂，彷彿千辛萬苦，都值得了，終究即將在下個月卸下味全龍隊領隊的職務，感謝從去年初籌備重返中職開始，就一起從無到有打拼的同事們、以及幫助球隊的所有廠商、媒體朋友、政府單位、中職聯盟夥伴以及球界先進，這六百個日子來還是完成了許多不可能的任務，不斷締造隊史新的里程碑與不停的創業打怪，滿滿的感動，將是我一輩子難忘的回憶。」

會卸下味全龍領隊職務，主要是因為身體出現狀況，吳德威在文中提到，自己身體大約在3月份開始出狀況，雖然中間有略做休息，但7月份經過許多醫師的照護及建議之下，不得不放棄這個艱鉅的任務，並且已經像公司正式遞出辭呈。

吳德威部落格全文：

8/20/2020

​味全龍從零戰力到完成二軍登頂，彷彿千辛萬苦，都值得了，縱有萬箭穿心，都釋然了。高張力執行，軟硬體多軌建設，內外交逼，終究即將在下個月卸下味全龍隊領隊的職務，花開花謝，緣起緣滅，感謝從去年初籌備重返中職開始，就一起從無到有打拼的同事們、以及幫助球隊的所有廠商、媒體朋友、政府單位、中職聯盟夥伴以及球界先進，這六百個日子來還是完成了許多不可能的任務，不斷締造隊史新的里程碑與不停的創業打怪，滿滿的感動，將是我一輩子難忘的回憶。

我的身體大概是三月份開始出狀況，中間曾經略作休息，有些媒體當時也曾聽聞並關心，七月份在大林慈濟醫院的多位醫師的照護以及最終建議下，還是不得不放棄這個艱鉅的任務，我剛向公司正式遞出辭呈。回想起味全龍隊的復隊真是千難萬難、可以說是超越任何球隊的買賣與轉手，在極度嚴苛的條件下，從零到一勉力運作，滿足大眾期待。我要感謝魏應充創辦人的堅決支持，曾經，在台灣有二十多個企業擁有過職棒隊，但大部分壽命都很短，離開還想回來的，除了中信，就是味全龍，職棒這件事情任重道遠，是一條燒錢的不歸路，味全龍做為第五隊，一年就在職棒產業創造了一百多個就業機會，任何愛棒球的台灣人都應掌聲鼓勵。同時我要特別感謝葉君璋總教練，我一個門外漢來到這個圈子，固然知道了許多是非以及幻滅的真相，但葉總還是一位不偏不倚、專業穩健、處處為選手著想的球界領袖，這一點在我的心目中是完全沒有打折扣的，也跟我分享了許多看球的門道，讓我可以用全新的視角來解讀一場比賽的勝負、一座球場的好壞、以及一群選手的良莠。

我本來就熱衷職棒，支持球隊的最好方法應該不是硬撐，而是回歸自己熟悉的產業、讓自己狀態良好，行有餘力再幫助球隊。一日領隊終身球迷 ，希望中華職棒能越來越好，我們相約明年一軍首戰在新天母球場見!

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(中時新聞網)