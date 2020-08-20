王莫昀／台北報導

瞄準首購巿場，湯泉國際一口氣在新店、中和、淡水等地推出六大案，總銷突破200億，含精裝修每坪2、3字頭就可以買得到，值得注意的是，目前平均房價已來到6、70萬的央北重劃區，也將會有5字頭含精裝修個案日問世，震撼巿場。甲山林董事長祝文宇表示，相關產品含裝潢，也意味著年輕人購屋，連裝潢都可貸款輕鬆付，大幅減輕購屋付款壓力。

六大案中，總銷60億的「湯泉綠中海」，主打海灣泳池休閒饗樂，高綠覆率、美式社區別墅環境。除了坐擁群山綠意，更是「綠中海系列」中最靠近安坑輕軌的個案，距離僅約800米，加上既有的祥和路、安一路快速道，是山居生活最接近台北的一次。

「湯泉綠中海」還攜手「特力屋」、「大雅」、「和成」等品牌團隊共同合作。祝文宇表示，全案可讓購屋民眾依喜好選擇不同風格設計，搬家省時、省力又省錢，首購、換屋都能一次輕鬆到位。

湯泉年底前在新店推出「湯泉綠中海」、「綠中海系列—伴山別墅」及「央北湯泉案」總銷金額合計突破百億外，另「中和圓通案」、「淡水海天段」、「淡水竹圍案」也將在下半年，陸續登場，同樣維持含裝潢特點，合計六大案總銷將逾200億以上。

(中時 )