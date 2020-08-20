確定成為新竹攻城獅一份子的「宋仔」宋宇軒，其實原本差點就要放棄打球，專心擔任他一直都在經營的專屬重量訓練師工作，沒想到他去大陸NBL待了幾個月，就因新冠疫情影響返台，更獲加盟新竹機會，讓他不禁感嘆，「真的很奇妙！」

「自從去年達欣解散之後，我原本很想隨時不打球了，卻突然跑去對岸打球，卻因疫情影響回來4、5個月了，這段時間我想過很多，畢竟孩子大了，加上剛搬新家，我似乎必須留台照顧家人，」宋宇軒說，「所以最後才決定加盟新竹。」

宋宇軒表示，其實自己決定加入新竹隊之前，考慮了蠻長一段時間，因為一開始回來台灣，最先找他的反而是SBL球隊，「我真的是考慮到『北風北』才決定，當時我跟新竹總教練高景炎見面協商，整整花了1個多月，才在7月初定案。」

宋宇軒強調，自己還蠻希望能夠回大陸NBL河南隊打球，畢竟他在那邊可以領到兩份薪水，「我在那邊可以領到球員與重量訓練師兩份薪水，對方領導也很照顧我，聽到我已跟新竹簽約，就希望日後仍有合作機會，現在還不能講清楚。」

「自從兩年前父親過世，我有了充分的體認，那就是我必須要以家人為主，賺錢居次，」宋宇軒說，「像是這次跟新竹隊簽約，我跟老婆討論過很多次，最後總算決定簽約，畢竟我想要距離家人近一點，好方便我可以隨時照顧到他們。」

(中時 )