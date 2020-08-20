美國聯準會（Fed）19日發布7月底的貨幣政策會議紀錄，Fed官員預期美國經濟若要從疫情衝擊中復元，還需更多刺激工具支持，但究竟會在接下來哪次例會出手，Fed沒有給出時間表。

周三出爐的7月28～29日會議紀錄顯示，Fed官員認為多州疫情依舊嚴峻之下，政府須擴大支出來以防經濟繼續沉淪。

會議紀錄指出，多位官員也主張，Fed須加大刺激力度。由於基準利率已砍到接近零水位，Fed接下來能做的，是進一步明示低利率會維持多久。

但據周三發表的會議紀錄，Fed並未針對加碼寬鬆提出確切的時間表，僅表示多位官員主張在某一時間提出更明確的前瞻指引是「適當的」。那意味貨幣政策下一步如何安排以及政策時間表，Fed官員保持開放的選項。

Fed下次例會預定9月15～16日舉行，接著集會時間在11月初。

紀錄指出，Fed決策者離正式調整長期政策制定架構愈來愈近。由於趨近零的利率幾乎沒有調降空間，須靠前瞻指引來提振成長。

紀錄顯示，Fed官員最快會在9月例會修改聲明。全球央行年會即將在下周登場，一般預料Fed主席鮑爾將在會中，就未來的政策動向釋出更清楚的訊息。

每年8月底都在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）召開的全球央行年會，今年因疫情的關係，負責主辦的堪薩斯聯儲銀行決定改為線上舉行，打破近40年慣例。

至於外界關注的控制殖利率曲線問題，從會議紀錄來看，Fed官員多認為目前無採用此新工具的必要，也就是將中短期美國公債殖利率設上限。

自Fed示意已針對控制殖利率曲線進行討論後，市場對央行準備動用這項貨幣工具的揣測甚囂塵上。

美國政策研究公司Cornerstone Macro經濟學家培里（Roberto Perli）表示：「如今看來控制殖利率曲線胎死腹中，然一旦殖利率過早回升，該選項可能死灰復燃。」

(工商 )