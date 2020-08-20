「花系列」女星程秀瑛近年跨界藝術創作，2年時間創作逾100幅油畫，7月初剛結束個人首展「藝色雙飛 2020」，成功以藝人身分跨界畫壇。日前參加由台灣長虹國際拍賣公司舉辦「近現代與當代名人畫作拍賣會」，與中國畫壇名家黃君璧、張大千、溥儒等同檔上市，程秀瑛整合東、西方畫風特色，融入現代時尚元素，帶動年輕一代藝術家與蒐藏家關注。

程秀瑛擅長以東紙西畫故事敘述方式，道出女性生命成長自畫及人本關懷意識，畫作展覽期間邀約各界佼楚前往，包括從政壇轉往商界、任職於旺旺集團副董周錫瑋夫婦、好友市議員王鴻薇，以及曾在電視劇合作的應曉薇等，更約程秀瑛明年到市議會藝廊，展出她擅長的都會系列女性核心話題，程秀瑛與畫壇友人拜會新任文化部長李永得，得知她成功轉型當代藝術家，給予極高讚譽，首肯其任內積極協助推動台灣藝術家進入國際市場。

程秀瑛有驚人創作量，她說到畫畫就像回到小時，宅在家隨時可以畫，也可掌握工作時間和創作質量。隨著年紀增長，她認為時間越來越珍貴，除了獨處創作、也要陪伴家人好友，因此創作時間不一，若滿腦子創意時停不下來，若臨時有事則暫停，半成品待過陣子沈澱後在做條整。她幽默說「我保證家庭精緻手工業，品質第一、貨源穩定、創意無限，若有必要可終身維修，看膩貓就改畫老虎」，展現豁達人生觀。

長虹國際拍賣公司這次精選程秀瑛《藝色雙飛 2020》個展主軸畫作「睇紅塵」、「雙想一」，以親民的新人價格起標回饋愛好者，培養新世代蒐藏家在未來國際拍賣的立足空間。程秀瑛笑說，自己在演藝圈資歷深，但在畫壇資歷淺，願與年輕世代的蒐藏愛好者共同成長，而自己的創作靈感來源，有動漫卡通、生活事物或人際互動、到優雅的中國古詩句與西方莎翁經典台詞，很高興自己的畫作受到年輕世代的看重。

程秀瑛先前舉辦個展，許多好友參觀力挺。（尚行之提供）

程秀瑛成功從演員轉型藝術家。（尚行之提供）

程秀瑛日前拜會文化部長李永得。（尚行之提供）

程秀瑛日前舉辦個展，周錫瑋等好友前往參觀。（尚行之提供）

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