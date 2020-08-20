台南獨有以藝文完成16歲成年禮，5年來，有250人接受藝術洗禮，2成選讀藝術相關科系，16歲藝術節儼然成為培育人才的搖籃。（曹婷婷攝）

青少年的日常生活與心聲在《出脫tshut-thuat》展現得淋漓盡致。(曹婷婷攝)

除了青春洋溢的戲劇演出和藝文活動，文化中心戶外也有多項裝置藝術。(曹婷婷攝)

除了青春洋溢的戲劇演出和藝文活動，文化中心戶外也有多項裝置藝術。(曹婷婷攝)

16歲，正青春！社群網路主題標籤＃反映青年生活日常，台南16歲正青春藝術節，一路從3月培訓，壓軸重頭戲今年以《出脫tshut-thuat》（台語意謂出息、成就）為主題，集結50名高中生日常奇想，本周末於台南文化中心端出成果，青澀記事因為參與演出而有轉折，看見不同風景，也期待把這些美好與更多人分享。

台南獨有以藝文完成16歲成年禮，啟蒙青少年尋找自我，5年250人接受藝術洗禮，2成在大學升學選讀相關科系，16歲藝術節儼然成為搖籃；台南市文化局指出，2024年台南建城400周年，屆時，16歲藝術節邁入第10年，將有500位青少年擁有劇場經驗，壯大台南藝文人才庫。

今年演出主題延續歷年來團長呂毅新讓年輕人充分討論、探索和洗鍊自我，藉由生活日常題材，呈現戲劇核心價值，今年主題涵蓋了叔叔是乩童的灣里宮廟故事、夾娃娃機等，像極你我生活的內容，觀眾格外有共鳴。

今年考上世新廣電系的王茹萲，父親從銀行界轉職清潔隊員，父親職業讓他無法坦然面對，經過數月自我剖析，其他學員一席「幫大家倒垃圾很辛苦但很酷！」讓她敢於說出口，大家現在遇到垃圾車還會衝去向清潔人員道謝；蘇俊瑋則把家族乩童故事搬上檯面，「這些都是養分」；東方科技大學吳婕妤說，學到同理別人、為別人發聲是最大收穫。

歷年來，每屆活動開放50名高中生報名，吸引台南、高雄、嘉義等地學子慕名而來，利用假日培訓，從舞台設計、戲劇表演、腳本、後製等，都由學生包辦，訴求不是培養明星，而是多方位學習的教育。

除了青少年劇場演出之外，「少年有藝術工作坊」由纖維藝術家曾啟庭，帶領編織藝術工作坊，「少年十五二十時‧藝術啟蒙講座」邀請盧志杰、吳志寧、楊富閔，分享自身走上創作之路的心路歷程，而「高中職校園戲劇講座暨演出」也在高中職校園，師生熱烈回響。《出脫tshut-thuat》將於8月21日(五)19：00、8月22日(六)14：00、19：00及8月23日(日)14：00，在台南文化中心原生劇場售票演出。

(中時 )