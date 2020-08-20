川普政府擴大對華為制裁令，波及台灣供應鏈，加上央視嗆聲大陸解放軍在台灣上空軍演也不是沒有可能，受到2大利空衝擊，台股20日盤中一度暴跌逾600點，終場收跌逾400點，摜破月線12706點，不排除回測季線12053點。八大官股行庫則是連日護盤，光是20日買超金額就達到56億元。

美國聯準會（Fed）19日公布7月決策會議紀錄，內容提到新冠肺炎疫情仍嚴重衝擊經濟成長、就業市場以及通膨力道，拖累美股3大指數表現，終場指數全面收黑，費城半導體指數下跌0.63%。亞股也受到衝擊20日全面走弱，其中又以韓國股市表現最為慘烈，重挫3.66%。

台股20日開低走低，權值股台積電、大立光、聯發科等遭到拋售，盤中一度大跌633.88點、來到12144.76點，終場跌幅收斂，收跌416點、報收12362點，成交量3468億元，創下史上最大量。

三大法人同步賣超，自營商賣超103.9億元，投信賣超17.04億元，外資及陸資賣超132.75億元，合計賣超253.69億元。

從官股動態來看，這已經是本周以來連4買超台股，累計買超達到76億元，是否為國安基金進場護盤，國安基金執行秘書阮清華表示，目前為授權期間，何時進場買股，暫且不能對外公開，但仍會密切關注政經局勢，如有必要隨時會進場護盤。

從官股買超前10名個股來看，依序為台積電、元大高股息、欣興、大立光、可成、元大滬深300正2、友達、日月光控股、第一金、穩懋。

富邦VIX、元大台灣50反1兩檔反向型ETF則是受到投資人避險需求瘋狂追捧，分別成交張數來到逾58萬張62萬張。

台灣IC設計大廠聯發科今年5月以來受到華為轉單效應題材強漲，一路漲破500、600元以及700元大關，並在8月6日收盤價創下近10年高點732元，但在川普政府緊縮華為禁令，聯發科股價崩跌，截至20日收盤，股價來到565元，累計4日跌幅超過16%。

至於權值王台積電，20日股價盤中一度大跌23.5元、來到404元，但買盤力守400元關卡，終場下跌12.5元或2.92%、報收415元，市值縮水3241億元，降至10.76兆元，台積電接下來走勢將成為台股是否守住季線的重要關鍵。

(中時新聞網)