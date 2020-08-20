丫頭（詹子晴）今年5月和交往9年的男友王惟立結婚，升格人妻近3個月的她，今(20日)出席來一客舉辦的「七夕微溫劇場星空電影院」活動，表示預計年底與老公進入同居生活，坦言「每天都很期待又害怕」，2人曾為新家裝潢起口角，「但後來想想不過是一個更衣間，算了啦，有地方放就好，為彼此退讓就比較不會吵」。

問及做人計畫，她透露夫妻倆目前有在避孕，還廣邀保險套廠商贊助，「現在沒有要（懷孕），我是很安全的人，因為工作太忙，等我OK，我就是隨時都可以懷孕的人，還不急啦，先不要催我」。

她同門師兄辛龍愛妻3月過世，辛龍走不出喪妻之痛，原定9月台南公益復出演唱會也取消，期間ㄚ頭有傳訊關心，過了很久，對方才回「謝謝」。她自認不是很會安慰他人，只能用開朗的方式帶過，希望辛龍別沉浸悲傷。 辛龍昨哀悼發文「妳怎麼可以走」，令人鼻酸，ㄚ頭有感於身邊好友歷經生死離別，也因此更珍惜身邊的人，除了伴媽媽逛街頻率增加，與老公也越來越相愛。

(中時 )