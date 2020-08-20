隨著網路越來越發達，不少人也習慣在店家的粉專或是Google地圖上留下評價，卻也因此衍生不少糾紛。有網友在PTT表示自己給了對方一星後，被對方以「損害商譽」為由，若不更改就要提告，求助大家該如何是好。鄉民看到後幾乎一面倒力挺原PO，其中更有人分享自己經驗，指出店家要求他下跪道歉，否則提告，這名網友身分曝光後大家也笑翻，直呼「店家踢鐵板，幫QQ」、「誰不惹惹到你XD」。

網友在PTT八卦版回文力挺原PO，表示自己也曾與某二手車行發生糾紛，為了讓對方出面積極處理，自己就去給了負評。沒多久後店家打電話來開罵，要求要10萬和解金，或是去店門口下跪，否則就要提告，自己當然沒答應，因此現在案件在地檢署。

這名網友要原PO不用擔心，指出只要是「單純事實陳述」，就不會有事，文末最後更表明自己就是一名律師，原PO若擔心可以致電給他，他會盡力幫忙。

鄉民看到後紛紛大笑：「笑死，車行告律師」、「不是，你是律師你要先講啊」、「車行覺得幹」、「車行踢到鐵板了」、「天才小釣手」、「突然有點同情車行」、「這結論超兇，不過我喜歡」、「最後一句直接讓我狂笑」、「自己是律師怎麼可以最後才說啦」。

(中時新聞網)