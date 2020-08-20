彰化衛生局近日採檢一名自美返台的無症狀少年，發現確診新冠肺炎，對彰化違反無症狀不採檢規定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處展開調查。陳時中今天驚爆彰化這麼做已經長達7個月，卻沒有上報中央。名嘴李正皓6字總評：指揮官狀況外。

陳時中今天也提及入境普篩問題，他指出，入境者全面普篩，確實可提早抓到一些個案，但入境普篩最大的問題在於人心，很多推動普篩的人都曾說「檢查陰性就安心了」，這句最讓他害怕，實際上並不是如此。這個人很可能只是還沒發病，即使真的沒病，明天也有可能被傳染。

李正皓在政論節目《新台灣加油》指出，防疫是不是在戰爭？台灣是很「和平」沒錯，美國已經死了16萬9000人，比美國二戰以後，美所有戰爭死亡人數，都來得多，在美國是戰爭 ，全世界都是戰爭，台灣人不覺得是戰爭，是因為陳時中幫我們守得好。

李正皓強調，防疫視同作戰，你們可以接受作戰的過程中，有任何的指揮官狀況外嗎？他感覺今天陳時中是壓著他的怒氣在講事情，他今天坐在指揮官這個位置，今天彰化不管任何的蛛絲馬跡，要對這個美國的年輕人進行採檢都可以，不過，拜託請讓指揮體系狀況內。

李正皓點出，這個個案有5個問題 第一.無症狀，sop理論上是不用採檢的，彰化衛生局為什麼挑他，這是一個問號內。第二.彰化只挑他嗎？還是所有無症狀的，彰化都採檢？第三.無症狀按照我們規定，要用自費才能採檢，請問是用公費健保還是自費。第四.不能外出，要怎麼檢，若自己去醫院是違法的，若有人派到他家也違法。第五.用公費要有病歷，要出具病歷才能用健保，要用健保才能用公費採檢，這樣會有登載不實的問題。

李正皓表示，這5個問題不是彰化衛生局都犯了，而是一般人看到報紙會認為有這5個問題 ，那要由誰釐清，陳時中認為由他自己調查，他擔心讓下級單位調查，會讓下級單位彰化衛生局不滿意、不公平，李正皓認為這點陳時中多慮了。所以陳時中才拜託委請第三方單位政風處來調查，這件事原委就是這麼簡單。

(中時新聞網)