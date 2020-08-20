彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，衛福部長陳時中請政風調查。資深媒體人陳敏鳳表示，，中央為何這麼脆弱？為何要出動政風調查？用行政調查就可以了吧！

彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，戳破衛福部長陳時中的零確診神話，遭陳時中下令啟動政風處調查，受到外界砲轟，陳時中今表示，葉彥伯有打給他，他也問葉為何不向中央通報？然而葉沒有解釋原因，因此請政風調查，釐清事情合理性。

陳時中今上廣播節目表示，彰化縣已私下針對居家檢疫進行篩檢超過半年，篩檢人數破三位數，因此必須要釐清為何彰化會違反防疫SOP？相關的防疫行政程序為何沒有通報？並非因採檢出一名無症狀感染者而意氣用事。

陳時中指出，自己曾與葉彥伯通電話，詢問他為何不向中央通報？但葉彥伯認為，疫調屬地方政府權責，且這在科學上站得住腳，卻沒有回答為何不向中央通報，對此陳時中回應，我們沒有說這在科學上毫無依據，因為中央確實也會在居家檢疫者隔離第八天，進行電話關懷，但大家各說各話，所以出動政風調查，來釐清整件事。

不過，資深媒體人陳敏鳳在年代《新聞面對面》表示，中央為何這麼脆弱？為何要出動政風調查？用行政調查就可以了吧！

(中時新聞網)