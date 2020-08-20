封殺大陸OTT TV 王美花：主管機關是NCC、經濟部負責公告 21:352020/08/20 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花表示，禁止代理、經銷中國網路串流媒體案，是由經濟部公告，但主管機關是國家通訊傳播委員會（NCC），後續執行也是由NCC負責。（劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部商業司封殺大陸地區OTT TV，將列表禁止愛奇藝等網路串流媒體在台經營，經濟部長王美花20日下午表示，經濟部主要是公告內容，但主管機關是國家通訊傳播委員會（NCC），後續執行也是由NCC負責。 王美花表示，按照兩岸人民關係條例規定，兩岸之間有些哪些行為是可以做、不可以做的，公告是由經濟部負責，但能做、不能做，則牽涉到許多部會。 這次禁止代理、經銷中國網路串流媒體案，是由經濟部公告，但是跨部會討論的案子，主管機關仍是NCC，9月3日生效，之後由NCC執行相關法律。 (中時 ) #經濟部 #ncc #公告 #機關 #負責 也許您會感興趣 推薦閱讀 眼紅2千億副廠大餅 國際車商攻台搶食權利金 12:342020/08/20 財經 陸AI四傑衝刺科創板 雲從科技啟動上市輔導 12:342020/08/20 財經 陸官媒人民日報談與美關係：汲取歷史智慧 11:392020/08/20 兩岸 恩得利未如期公告申報第2季財報 遭處20萬違約金 18:252020/08/20 財經 愛奇藝遭封殺 NCC：沒下架、都可以看 15:102020/08/19 財經 金管會監理科技升級 委託集保 啟動票券數位監理 04:102020/08/20 證券．權證 資安破洞 陸駭客入侵 10政府機關被看光 調查局示警 快封鎖11惡意網域 04:102020/08/20 社會新聞 賴清德談紅色供應鏈威脅 籲企業選對戰略位置 04:102020/08/20 財經要聞 專家傳真－嚴審陸資 不如完善敏感科技保護法制 04:102020/08/20 專題周報 為彰縣衛生局抱屈 侯友宜讚積極負責 12:132020/08/20 政治 生活熱門新聞 颱風周末攪局 引西南水氣「3地雨炸」 - 生活 變頻冷氣實測2個月不關 她收到帳單崩潰：我錯了 - 生活 颱風「巴威」最快周六生成 專家曝未來路徑 - 生活 被業餘拳手30秒打昏 太極宗師馬保國復出第一戰下場超糗 - 生活 老店悲歌！70年高記永康店遭斷水斷電 掛布條「結束營業倒數中」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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