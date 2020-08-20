經濟部商業司封殺大陸地區OTT TV，將列表禁止愛奇藝等網路串流媒體在台經營，經濟部長王美花20日下午表示，經濟部主要是公告內容，但主管機關是國家通訊傳播委員會（NCC），後續執行也是由NCC負責。

王美花表示，按照兩岸人民關係條例規定，兩岸之間有些哪些行為是可以做、不可以做的，公告是由經濟部負責，但能做、不能做，則牽涉到許多部會。

這次禁止代理、經銷中國網路串流媒體案，是由經濟部公告，但是跨部會討論的案子，主管機關仍是NCC，9月3日生效，之後由NCC執行相關法律。

(中時 )