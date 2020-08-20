本次歐洲央行會議紀要的關注焦點有兩個：經濟形勢和緊急抗疫購債計劃（PEPP）。

會議紀要首先對金融業表態，在已開發和新興市場經濟體中，金融狀況正以緩慢但穩定的速度接近疫情前的水平，這也反映在全球股市的強勁復甦上。在歐元區主權債券市場，疫情前的融資條件基本上已經恢復。金融市場的平靜依賴於持續的支持性政策措施。

對於緊急抗疫購債計劃，部分委員認為緊急抗疫購債計劃（PEPP）額度應為上限，而非目標。當前的預期是充分使用緊急抗疫購債計劃（PEPP）額度，並強調緊急抗疫購債計劃（PEPP）的靈活性。

會議紀要發佈後，歐元兌美元短線波動不大，現報1.1840。

隨著對病毒的持續控制和封鎖措施的放鬆，消費出現了初步復甦的跡象，而一些國家的工業產出也出現了顯著反彈。

歐洲央行預計在9月對通膨前景作出更明確表述。現在來看基準預期的可能性更大，但風險依然存在。

歐洲央行目前處於「自動駕駛模式」，歐元在紀要公佈後沒有做出重大反應。交易者還將尋找歐洲央行是否對歐元近期走強感到擔憂的線索，但出現可能性不大，因為歐元走高是由更強的財政刺激預期所推動的，財政刺激本身就受到歐洲央行的推崇。

歐洲央行日前對銀行的貸款增加了5000萬歐元至1.6兆歐元，並呼籲歐盟各國應該維持貸款擔保計劃。從長遠來看，於2021年下半年開始支付的7500億歐元歐盟復甦基金也給市場對歐盟未來的經濟復甦前景注入信心。

歐洲央行執行委員會成員Isabel Schnabel和Fabio Panetta曾表示，歐洲央行努力保持歐元在全球金融體系中流動，幫助貨幣刺激措施觸及歐元實體經濟並加強歐元的國際地位。

通過擴大與非歐元區央行的流動性安排範圍，歐洲央行確保其貨幣政策向歐元區所有地方平穩傳導。在市場狀況不佳之際提供可靠的支持，也提高了歐元在全球交易中的吸引力，從而增強了歐元作為領先國際貨幣的地位。

自新冠疫情以來，歐洲央行為歐元區以外的國家編織了一張支持安排網路，以防止由於歐元需求突然激增而引起的任何市場震盪。

歐洲央行與保加利亞和克羅埃西亞就互換安排達成了協議，並與匈牙利、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、羅馬尼亞以及北馬其頓共和國和聖馬力諾達成了雙邊回購協議。

(中時新聞網)