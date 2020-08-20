受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情與小三通停航衝擊影響，重創今年金門縣觀光旅遊市場，隨著國內新冠疫情趨緩後，國內旅遊逐漸解封，各縣市均積極創造新國旅商機，金門縣政府與花蓮、台東、馬祖將透過包機相互送客源。

金門縣府從疫情期間積極攬客，推出踩線團、觀光產業來金移地訓練、大膽島振興方案、包機獎助要點制訂、親子嘉年華、安心旅遊防疫酒精發放，近期郵輪跳島遊、未來藍色公路偽出國搭船體驗，在在為地區觀光注入不少曙光。

今年2月起之疫情期間，縣府積極盤整相關觀光資源，邀集業者拜會與座談，了解旅遊結構問題，同時制定、修訂相關法規，並於7月8日公告「金門縣政府獎助旅行業包機招攬旅客來金門旅行實施要點」，積極協調旅遊業者與花蓮縣政府，租用立榮航空A321客機，促成10月27～29日金門-花蓮包機航次，推動縣市合作，雙向互送客源，也創造金門航線，也希望日後能持續推動，甚至展望疫情恢復後的國際市場，讓鄉親對外交通旅遊更為方便。

金門縣旅遊商業同業公會理事長林永標表示，業界秉持一貫，積極配合縣府推動地區觀光，組織業者組成PAK，推動這次包機作業，計有長伶國際旅行社311-111、巨祥旅行社324-601、金東林旅行社333-226、九曜旅行社322-711、金馬旅行社312-523、冠鵬旅行社337-123、三泰旅行社331-113、安全旅行社311-189、金旺旅行社321-919、巨陽旅行社322-200、育昇旅行社371-188、金環球旅行社324-682等12家，鼓勵鄉親前往花蓮旅遊，預計12月推出台東包機。

縣府觀光處表示，面對防疫新生活，積極推動提振地區觀光計畫，鼓勵優質體驗旅遊，期待相關單位及業者配合，也希望鄉親人人齊心，多多鼓勵，意見交流，為拓展地區新旅遊面向，推動旅遊品質齊力努力，避免近期丟包事件的發生，把配套都做好，構成獨特熱忱的服務，讓來金門的每一位旅客都能有好的金門「感心印象」。

(工商 )