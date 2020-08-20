楊一展、吳子霏、王識賢、謝沛恩等主演影集《獵夢特工》，劇中楊一展將吳子霏扛在肩膀上狂奔，他笑說：「我好像在戲裡常常扛著她耶，而且很感謝HBO給我這個機會讓我可以『英雄救美』」，而吳子霏則表示：「這個拍攝過程是沒有用替身的，全程都是展哥扛著我跑，拍攝結束後都覺得很不好意思，辛苦他了，但他臉紅氣不喘，說沒關係要我別擔心，當作幫他練習鐵人三項比賽。」

劇中出現精彩的打鬥場面，楊一展並沒有使用替身，他說：「這場打鬥戲我們經過了無數次的排練，目的就是不要有任何人受傷，然後又可以打得好看，所以裡面有大量的套招，而且是很完整的套招。」

《獵夢特工》劇情設定在不久的未來，一支由科學家和警察所組成的團隊，試圖破解罪犯意識深處的犯罪計畫。故事從一名警察著手調查一起多名女子的失蹤案件開始，卻在辦案過程中意外發現能夠潛入他人夢境的神秘高科技，便藉此進一步挖掘事情的真相。

第二集劇情中，頂尖高校的6名男學生與電子工廠的8名女工先後跳樓自殺，線索全指向亞洲超級企業Rhyzen，探夢小組必須進入夢境內的外星戰場調查，尋找真相。《獵夢特工》第二集將於23日晚間9點全亞洲同步於HBO GO上線並在HBO頻道首播。

《獵夢特工》是華納媒體首部科幻題材的HBO Asia原創影集，並由好萊塢編劇William Rabkin領銜主編，同時集結兩岸三地優秀的演員及製作團隊，包括楊一展、吳子霏、王識賢、謝沛恩、王耀慶、徐若瑄、鍾政鈞、吳可熙、吳以涵，以及日本國寶演員國村隼，並由知名導演鄭保瑞出任監製、傅鶇和洪昇揚擔任導演，本片同時獲得文化部影視及流行音樂產業局補助，及台北市電影委員會投資及協助製作。

(中時 )