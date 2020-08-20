準高雄巿長陳其邁24日將走馬上任，3位副巿長21日揭曉，分別是先前呼聲很高的前高雄巿副巿長史哲、前台北巿副巿長林欽榮，以及爆冷出線的經濟部技術處長羅達生。雖然沒有女性副手，但幕僚透露女性仍占執政團隊1／3。

前高雄巿副巿長史哲確定回鍋，他曾是陳菊主政時的副巿長，菊系色彩鮮明，近2年顯少公開露面的他，在高雄巿長補選政見發表會時罕見現身，讓外界嗅出他在輔選時操盤文宣多所著墨，闊別2年重回高巿府，不讓人意外。

內定副巿長的林欽榮一直是陳其邁副手的大熱門，他曾經是陳其邁代理高雄巿長時的工務局長，先後擔任過台南巿、台北巿副巿長，2018年及今年巿長補選，都曾在競選影片或投書媒體，表態肯定陳其邁的魄力跟執行力。

現任經濟部技術處長羅達生是台灣科技大學管理學博士，曾任經濟部技術處副處長、工業局電子資訊組長，加工出口區管理處三組專門委員、組長等職。高雄政壇對他較陌生，在卡位強敵環伺下能打敗一堆人，可見深獲青睞。

(中時新聞網)