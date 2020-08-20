李小璐近日PO文為自己打氣。(取自微博)

大陸女星李小璐外型美艷又擁有實力派演技，3歲就踏入演藝圈，之後更憑著電影《天浴》成為金馬獎史上最年輕影后。未料她2018年爆出與嘻哈歌手兼老公好兄弟PG One互動親密兼過夜，隔年11月與賈乃亮宣布離婚，自此她的演藝事業也徹底崩壞，近日更被發現在社群網站有感而發地寫下：「不管雨下多久 雨後都會有彩虹。」為自己加油打氣。

李小璐當年被爆與PG One過夜出軌風波，讓賈乃亮一度崩潰，在微博痛認戴綠帽，「走到現在，我唯一還能做的就是懇請大家，能否給我曾經信仰過的愛情，在我生命中最神聖的婚姻，原本想過的一個浪漫且有煙火氣的人生，留一點餘地，無論未來我們的路該如何，請讓我們自己處理，也懇求大家不要再傷害我的家人，我相信雨過總會有天晴！」

只是賈乃亮沒有等到天晴，他與李小璐隔年11月宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點，兩人共同持有女兒甜馨的監護權。

不過李小璐也為此付出巨大代價，自爆出婚變以來，她的演藝工作就宛如一攤死水般，沒有戲演也沒有節目可上，只能另謀出路，開設網路商店賣衣服，從一線影后變網紅。近日李小璐還被發現在社群網站有感而發地寫下：「不管雨下多久 雨後都會有彩虹。」正能量勉勵自己，心態超強大。

(中時新聞網)