球星林書豪來台成為熱門話題，但行政院長蘇貞昌下午受訪表示，「他願意來入籍台灣取得國籍，我們非常肯定」，這段談話顯示蘇揆也不清楚林書豪目前的國籍狀態。內政部今天表示，林書豪的父母是中華民國國民，所以林書豪「與生俱來」，就有中華民國國籍。

林書豪入籍就要當兵！不入籍不用當兵!但入籍指的是入國籍還是戶籍，有些人到現在還傻傻分不清楚。內政部戶政司表示，依據國籍法第2條規定，林書豪出生時父母都是中華民國國民，依法自然就有中華民國國籍，所以不要再誤會林書豪需要取得國籍，林書豪的國籍是「與生俱來」的，自然也沒有蘇揆所謂「取得國籍」的說法。

另外，內政部役政署也說，真正影響林書豪要不要當兵的條件，是戶籍問題，由於林書豪已取得中華民國護照，如果不在台設戶籍，當然不用當兵，或者「再撐5年」，只要年滿37歲除役後再設籍，同樣不用當兵。

至於林書豪想要當兵，也可以選擇當一年的替代役，或經教育部審查，取得國家代表隊資格，只當12天的補充兵。官員說，林書豪來台，涉及移民法、戶籍法、兵役法規定，原本就有不同的排列組合，林書豪要不要在台設戶籍，也是他個人選擇。

(中時 )