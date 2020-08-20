許姓一家4口20日到墾丁社頂公園郊遊，下午2點左右，14歲男孩無故與家人走失，家人趕緊報警求救，但警消等單位搜救至今仍未果，加上雨勢不定，搜救人員坦言搜救難度有增加，但仍不放棄希望，持續搜救中。

(中時 )