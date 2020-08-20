14歲男孩遊墾丁社頂走失 警消全力搜救中 21:442020/08/20 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 許姓一家4口20日到墾丁社頂公園郊遊，下午2點左右，14歲男孩無故與家人走失，家人趕緊報警求救，但警消等單位搜救至今仍未果，加上雨勢不定，搜救人員坦言搜救難度有增加，但仍不放棄希望，持續搜救中。 (中時 ) #搜救 #警消 #墾丁 #社頂 #走失 也許您會感興趣 推薦閱讀 保誠人壽 深耕兒童保護議題 04:102020/08/19 產業特刊 港府推第二期保就業計畫救經濟 04:102020/08/19 話題觀察 不堪長照榔頭殺老伴 76歲婦被判2年8個月 17:232020/08/20 社會 劃傷司機逃到14樓 西門町砍人男：我吸毒恍神 18:282020/08/20 社會 桃園永安漁港工作平台起火 周邊漁船未遭潑及 11:542020/08/19 社會 9旬失智翁淡水迷途 口袋掉出「阿祖級退休警證」警喊學長好 11:012020/08/20 社會 8旬翁頂烈日務農 疑身體不適趴田中喪命 16:142020/08/20 社會 為5000元殺人 高雄捷運裸女桶屍命案 惡情侶起訴求重刑 11:202020/08/20 社會 貴婦保養隱賣王成分升級 聯手人氣餐廳推期間限定套餐 18:102020/08/20 美妝 內湖凌晨住宅火警1家4口受困 命懸一線！獲救屋主軟腿坐擔架 11:352020/08/19 社會 社會熱門新聞 弒母砍頭顱梁姓男獲判無罪 高大成：我不信過程中沒有一絲清醒 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 素食女超市採購驚見好大的香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 桃園男弒母砍頭無罪 逮人警怒轟他：從頭到尾都在騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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