汪東城、郭雪芙主演《因為我喜歡你》將於9月上檔，20日公佈最新主視覺，設計概念結合女主角郭雪芙跆拳道高手出身，總是臭臉見人的「真面癱女」遇上汪東城飾演的「偽霸道總裁」的反差式愛情。郭雪芙顛覆以往甜美形象，一舉霸氣勒住汪東城的架勢MAN度爆棚，她忍不住自嘲「我好像比較像是男主角耶」。

汪東城在劇中飾演高富帥，卻常在關鍵時刻出糗的「偽霸道總裁」，每當陷入危機時，都是靠獨來獨往、拒絕與他人寒暄交際的「真面癱女」郭雪芙適時現身、出手救援。郭雪芙笑說「因為常常救他，我都會有種英雄救美的感覺，好像我是男主角，他是女主角」，讓汪東城一聽則一臉嬌羞，笑翻眾人。

拍攝《因為我喜歡你》主視覺前一天，汪東城與郭雪芙正好拍吻戲，汪東城笑說「親密戲多是雪芙主動，我是比較被動的一方」，汪東城拍戲前因為去法國一週，當時日夜顛倒，從早上拍到晚上九點，火氣大造成嘴破，正巧要跟郭雪芙拍吻戲，不知情的郭雪芙還問「會不會傳染，是細菌感染嗎？」汪東城才趕緊解釋為避免誤會。

(中時 )