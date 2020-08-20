今日洋基與光芒的比賽，邪惡帝國派出新王牌柯爾（Gerrit Cole），不過最後仍以2分差輸球，吞下2連敗，而更令人難過的是，牛棚重要大將布里頓（Zack Britton）退場時受傷，恐怕將會進入傷兵名單中。

洋基先發柯爾原本今日希望能夠挑戰跨季21連勝，不過在7局上半被總教練布恩（Aaron Boone）提前換下場，最後在2：2平手局面下退場，最後柯爾主投6.2局送出10次三振無關勝敗，仍保有挑戰跨季21連勝的機會。

不過接下來上場投球的布里頓可就沒有這麼好運，先是守備發生失誤接著暴投後又丟出保送，最後被敲2支安打失2分吞下敗投，而他在退場時抓著大腿看來似乎有些不適。

總教練布恩對此則表示，「目前沒有什麼能夠透露的，接下來球團將會對他進行詳細檢查。」不過若是布里頓因為大腿傷勢進入傷兵名單，對於洋基來說可能會是一大傷害，他今年暫代終結者時表現相當不錯，目前以8次救援並列救援王寶座，雖然原本的守護神查普曼（Aroldis Chapman）已經順利歸隊，但可用之兵仍是越多越好。

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(中時新聞網)