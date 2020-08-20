經濟部技術處長羅達生確定加入高雄市長當選人陳其邁團隊，擔任副市長一職；他表示，將致力帶動高雄產業轉型，拉抬當地就業機會以及提高薪資。

陳其邁曾說過，台灣的兩大轉骨策略是先進半導體製程和高階製造，未來會積極吸引國際大廠來高雄投資，盼打造高雄為亞洲高階製造中心。

羅達生表示，陳其邁對高雄的產業願景相當清晰，特別是推動產業升級與轉型，這部分是他的專長，「市長有看重，就全力以赴」。

他說，高雄市有高科技產業，也有傳統產業，兼具不同特色，現行趨勢是以數位化科技帶動產業轉型，意即高科技與傳產能融合，「這對高雄地方產業發展，會有新的氣象」，他會朝這方面努力。

羅達生表示，他曾在加工出口區管理處任職過一段時間，對高雄也有情感，強調自己會致力帶動高雄產業轉型，拉抬就業機會及提升薪資。

羅達生是國立台灣科技大學管理學博士，對產業相當了解，在經濟部從基層做起，從工業局電子資訊組技士、技正、科長到組長，也曾在加工處擔任過專委、組長，民國104年擔任技術處副處長，106年升任處長。（編輯：林淑媛）1090820

(中時新聞網)