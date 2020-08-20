現在正值夏天，不少人幾乎天天一杯手搖飲料，但一名網友和媽媽抱怨，現在油錢很貴，沒想到卻遭到回嗆，「飲料你都喝得下去了，你跟我靠北油很貴？」，這讓底下網友看完後大笑，「媽媽根本邏輯大師」！

原PO在Dcard上提到，自己是剛開始進入授薪階級的菜鳥醫生，為了省掉租房的錢，就待在家裡當米蟲，開舊車到醫院上班，前幾天發現油箱快見底，加滿之後大概要1000多塊，就忍不住開始跟媽媽抱怨油錢太貴。

沒想到，原PO媽媽卻突然問原PO，油一公升多少錢？他回答，「95大概24(塊)多吧」，之後原PO媽媽又問了手搖飲跟星巴克的價錢，他也都照實回覆，這讓原PO媽媽嗆，「這些飲料你都喝得下去了，你跟我靠北油很貴？油一公升還不如加珍珠的錢」。

聽到原PO媽媽精打細算的回答後，網友紛紛留言，「想想前陣子95一公升比一瓶水便宜，都想買來喝了....」、「媽媽突破盲腸」、「醫生的媽咪果然也很聰明」、「媽媽也太會算，邏輯大師」。

(中時新聞網)