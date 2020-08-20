去年，美國將華為列入「實體清單」後，包括谷歌在內的企業獲得了為期一年的臨時延長令，但已經在最近過期。對於Android斷供的擔憂，華為方面澄清，有無GMS的設備，都能正常更新，沒有中斷。

行業分析師馬繼華稱，從Mate 20開始華為的EMUI在基本結構上實現了與原生Android不同，他同樣不認為華為手機會出現更新停止的情況。

馬繼華還預測，HMS發展迅速，華為有望最快今年底前就推出搭載鴻蒙操作系統的智慧手機產品。數據顯示，HMS月活躍用戶超過400萬，全球開發者數量超130萬人，已經面向170多個國家和地區提供服務。

華為消費者業務CEO余承東表示，除了指出華為今年受到貿易戰的影響，今年智慧手錶產品就會搭載鴻蒙系統，且未來PC、平板、手機都有望採用。他先前就曾表態，指出若是有一天華為無法再使用Android系統，將旗下手機轉換到鴻蒙系統將會很迅速，只需要一兩天就能辦到。

不過，從C114的報導看，這款手機應該不是Mate 40。報導稱，Mate 40系列定於9月登場，仍然沒有GMS，系統是基於Android的EMUI。

(中時新聞網)