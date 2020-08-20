美國勞工部20日上午公布的前周（8月15日為止的當周）新增的初次申請失業救濟金人數，再度回升到百萬以上，來到111萬，也遠高於經濟學家預測的92.5萬人。

前一個星期，初領失業救濟金人數，才以97.1萬寫下疫情3月初大爆炸後，首度跌破百萬的新低紀錄，但7天後就被打回原形。

新冠肺炎疫情在美國持續肆虐，迄今確診人數達553萬，死亡17.3萬，經濟和就業市場更是百廢待舉。疫情3月在美國炸裂後，初次申請失業救濟金的人數就扶搖直上，3月底甚至飆上697萬的史上高點，但隨各地陸續解封，經濟重開大門，初次申請失業補助的人數也一路下探。

券商嘉信理財英國區執行董事佛林認為，「數據反轉上揚，將會讓金融市場大失所望，尤其是在上周數據令人充滿希望之後。」他指出，雖然受創最深的產業7月把員工找回來，但勞動市場的疲弱依然前所未見，因疫情相關衝擊而造成的封關，仍可能持續讓數據由好轉壞。

疫情在美國鋪天蓋地之前，每周平均新增請領人數僅20來萬，寫下接近半世紀以來的新低。

(中時 )