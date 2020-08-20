明(21)日天氣跟今天相當類似，持續受到太平洋高壓影響，各地天氣以多雲到晴為主，午後大氣較不穩定，新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。另外菲律賓東方海面的低氣壓逐漸北抬，有增強趨勢，不過強度與路徑仍待觀察。
氣象局預報員葉致均表示，明天各地多雲到晴，各地降雨以午後雷陣雨為主，其中新竹以南山區有局部大雨發生的機率，隨著低壓北抬，東半部和恆春半島有不定時零星降雨的出現。
葉致均指出，目前位於菲律賓東方海面的低氣壓尚在醞釀發展，北上過程環境有利其結構發展，未來有增強的趨勢，唯發展強度及距離台灣遠近仍有分歧，至於受否成颱氣象局正密切觀察中。
另外帶來一些水氣到台灣附近，東半部沿海地區及恆春半島不定時出現零星短暫陣雨。
氣溫方面，西半部高溫炎熱，高溫普遍在32至35度，其中在桃園以北及金門仍有36度以上高溫機率，民眾外出活動應做好防曬並多補充水分。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。