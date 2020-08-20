明(21)日天氣跟今天相當類似，持續受到太平洋高壓影響，各地天氣以多雲到晴為主，午後大氣較不穩定，新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。另外菲律賓東方海面的低氣壓逐漸北抬，有增強趨勢，不過強度與路徑仍待觀察。

氣象局預報員葉致均表示，明天各地多雲到晴，各地降雨以午後雷陣雨為主，其中新竹以南山區有局部大雨發生的機率，隨著低壓北抬，東半部和恆春半島有不定時零星降雨的出現。

葉致均指出，目前位於菲律賓東方海面的低氣壓尚在醞釀發展，北上過程環境有利其結構發展，未來有增強的趨勢，唯發展強度及距離台灣遠近仍有分歧，至於受否成颱氣象局正密切觀察中。

另外帶來一些水氣到台灣附近，東半部沿海地區及恆春半島不定時出現零星短暫陣雨。

氣溫方面，西半部高溫炎熱，高溫普遍在32至35度，其中在桃園以北及金門仍有36度以上高溫機率，民眾外出活動應做好防曬並多補充水分。

(中時 )