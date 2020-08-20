在雙北市有許多指標建案的湯泉國際，今日舉辦「湯泉國際綠中海系列」 百億新案公開記者會，負責銷售的甲山林機構董事長祝文宇表示，湯泉已布局新店、中和、淡水等地區，接下來共有6大新建案、超過百億元案量要推出，且各區每坪開價皆2字頭起，並與特力屋合作省錢省力的全裝修優惠方案，訴求要讓消費者買得起，也已打造新店聯銷中心，摩拳擦掌要準備迎接百億案量的購屋客。

湯泉國際有30年大型造鎮開發專業經驗，今日舉辦「湯泉國際綠中海系列」百億新案公開記者會，以重劃區整體建設概念開發新店安坑的「綠中海系列」別墅聚落，主打讓消費者買得起、住得好，基地距離安坑輕軌約800米，預計在明年完工通車，且建案開價2字頭起，訴求台北第一圈最超值。

湯泉國際已在新店安坑推出總銷約60億的「湯泉綠中海」、40億「綠中海系列-伴山別墅」，開價2字頭起，接下來還有新店央北重劃區「央北湯泉案」，總銷約15億，也主打5字頭、比周邊6字頭價格更親民；中和則有圓通街的「中和圓通案」，總銷約25億，每坪開價也是2字頭起；淡水則有紅樹林約50億「淡水海天段」、約18億「淡水竹圍案」。祝文宇說，6大推案皆主打20、30、40坪產品，迎合最受歡迎的總價市場。

(中時新聞網)