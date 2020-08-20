彰化縣衛生局找出無症狀新冠肺炎感染者，在防疫緊要關頭應是立了大功，詎料竟被中央防疫指揮官陳時中下令查辦。葉彥伯此刻境遇，讓人想起南宋岳飛，刀已架上頸子，只待令下就斬首。

台灣防疫在民進黨政府大內宣下，成了舉世第一。奇怪的是，除了其他國家似乎不認同，屢未將台灣列入優先開放的國家地區；台灣號稱沒社區感染，卻屢有離台人士入境國外被檢出陽性。

這次彰化衛生局主動篩檢出無症狀感染者，成為確診485案。國人關心的是，若485案未被檢出，等到居家檢疫期滿仍未察覺而自由行動，會不會在不知不覺下，到處傳播病毒？國內還有多少無症狀感染者沒被檢出，到處趴趴走？但陳時中下令政風查辦，卻讓人覺得中央關心的，卻是地方為何檢出485案。

俗諺「有功無賞，弄破要賠」，形容有勞無功、吃力不討好；葉彥伯更慘，「有功無賞，還沒弄破就要賠」。因為蘇內閣及陳時中吹噓「台灣難波萬」的防疫泡泡，極可能因葉彥伯太認真防疫、太精準篩檢而被戳破。何況彰化是國民黨執政，也是民進黨2022選戰標靶之一，千辛萬苦構築的抗疫神話，豈容被拆穿，致藍軍長志氣，綠營滅威風？

於是乎，在陳時中下令政風查辦彰化，引發藍營砲轟、部分綠委也不埋單，更激起醫界大反彈，民氣走向逆時中之際，1450立即登場帶風向，不管葉彥伯擔任理事長的「台灣篩檢學會」是針對癌症研究，硬潑學會可從普篩狂撈好處的髒水；接著陳時中上電台踹地方一腳，還自稱「身上掛滿箭靶，現在只是箭射過來而已」；蘇揆、賴神等綠營大咖接續現身挺時中，怪責地方別造成防疫破口、應與中央步調一致。政治鬥爭套路，短短不到兩天，淋灕盡致整套演出。

葉彥伯雖是全台灣唯一兼具醫師身分及公衛博士身分、也是各縣市最資深的衛生局長，包括民進黨主政彰化時期，如今因盡忠抗疫被調查問責，一如精忠報國的抗金名將岳飛，無論多麼驍勇善戰，面對滿朝秦檜之流也沒用。差別在於秦檜問斬岳飛的理由是「莫須有」，而葉彥伯待罪的原因則是「戳破防疫神話」、「藍營為官」，這罪名，民進黨政府可絕對說不出口。

(中時 )