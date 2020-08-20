大陸近日受颱風侵襲，深圳市於18日發布藍色預警，提醒民眾非必要不要前往海邊。但廣東南澳森林消防隊接獲民眾通報，有一群人不顧颱風在海邊的懸崖遊玩，人數多達42人，且全都蒙住雙眼不吭一聲，畫面離奇。經警訊誡後，一行人才撤離。

據《深圳特區報》報導，18日南澳消防隊接獲通報有一群人不顧風浪，在海邊懸崖蒙眼遊玩，消防員到場了解後竟發現，這群民眾全都戴著眼罩，一個接著一個如同人龍般，行跡詭異，且全都不發一語，一行人沉默的前行。

當時受颱風影響，且事發地點鄰近海邊又在懸崖上，風浪相當大，若一時失足很可能會摔下懸崖。消防人員到場後不停勸導，而不明群眾的領頭竟回應：「等玩完這遊戲再走」，完全將生命安全拋在腦後。

而消防員再次苦口婆心勸說，一行人才終於下山。而《封面新聞》報導，領隊自稱是深圳登山運動協會會員，是因為要員工訓練才會舉辦此活動。而選在颱風天出遊，甚至一行人蒙上眼罩，詭異行動也讓大陸網友傻眼，不少人直呼：「根本邪教」、「上去獻祭？」，還酸難道是「陰間培訓課？」，更有網友痛批「別害了消防員，也別耽誤消防員工作」。

(中時新聞網)