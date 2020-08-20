從智慧手機及IoT產品出發的品牌realme，於今（20）日正式拉開首屆《realme FanFest全球粉絲節》序幕，以「Dare to be __」為號召，傳遞打破束縛、敢做自己的品牌精神，邀請全球4,000萬real迷一同突破框架，立下屬於自己的越級目標。realme同時也重磅推出旗下IoT新品realme Buds Q與多款粉絲節限定商品，並預告於8月26日至8月31日粉絲節期間，將帶來最全面的超值折扣。

realme將於粉絲節期間推出限定品項，首推的潮流單品realme玩家後背包，採用編織帶與翻蓋卡扣的經典軍旅風設計，最多可放下20本書，內置獨立筆電夾層與多個暗袋，售價新台幣749元，8月29日起於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城等平台限量搶購。

同場並加碼粉絲節限定超值包，內含realme Buds Q入耳式真無線耳機、10000 realme快充行動電源2，與Dare to be填詞T-shirt，僅在realme網路商店與realme品牌專櫃販售，新台幣1,098元就能全部帶回家。

至於壓軸的realme酷玩行李箱，20吋尺寸適合說走就走的小旅行，不過該品只抽不賣，想要入手全憑運氣。粉絲節期間凡於realme網路商店購物滿新台幣5,000元，即可至活動頁面參與登錄試手氣。

realme網路商店也將於8月26日至8月31日展開為期6天的優惠活動，優惠券並搶先於8月21日至8月25日連五天狂撒，每日10:00準時開搶，每人每天可搶領面額100元、250元、500元的現金券及滿額9折券各一張。

此外自8月26日起、每日上午10:00也會推出不同熱門品項限量搶購活動，最高可享5折優惠。明星商品包含realme潮流後背包與realme果凍包，5折價分別只要549元與299元，realme Buds Air優惠價1,399元、現省400元，還有realme手環優惠價399元、現省100元。（相關促銷活動詳情請參閱https://www.realmetwac.com.tw/2020realmefanfest/）

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