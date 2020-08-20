閃電風暴襲擊加州 72小時內逾360起野火 23:242020/08/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國加州近日遭逢熱浪侵襲，各地高溫突破新高，如今又遇上閃電風暴引爆野火危機，促使當地政府趕緊發布通知要求民眾撤離危險家園。消防單位周三表示，過去72小時內，加州全境出現近1.1萬次雷擊，引發逾360起山林火災，其中23起屬於大規模野火。 (工商 ) #野火 #閃電 #風暴 #小時內 #加州 也許您會感興趣 推薦閱讀 內外資摜壓 散戶恐慌殺 台股跳水600點 11:332020/08/20 財經 3百餘閃電野火圍城 北加州數千居民疏散逃命 21:062020/08/20 國際 中視主播鍾季容主持《地球那一端》 開創國際新聞新視野 11:262020/08/20 娛樂 24H自助取還車 iRent共享汽車 進駐澎湖 04:102020/08/20 產業特刊 加州野火延燒！300多處火警燒毀4.5個台北市 數千人徹夜逃命 20:132020/08/20 國際 《熱門族群》華為風暴打醒5G夢 網通股重摔一地 11:422020/08/20 財經 麗威風場開發卡關 重申一切合法 20:482020/08/20 財經 桃機樂友會深度體驗遊9-10月加開周六9梯次 16:302020/08/20 生活 銷售員過勞暴斃店內 血汗賣場狼心狗肺拿雨傘遮屍繼續營業 20:152020/08/20 國際 奔騰思潮：楊渡》活著 只為了見證這個大時代 20:142020/08/20 觀點 國際熱門新聞 金髮美女老師營火前打瞌睡 好友帳篷走出驚見她趴在火堆裡 - 國際 美民主黨2020黨綱：恪守《台灣關係法》「一中政策」被移除 - 國際 製造大滅絕 美要在佛州礁島放7.5億隻基因改造蚊 - 國際 蓬佩奧揚言就伊核問題制裁陸俄 陸方：美國沒有資格 - 國際 大學畢業卻騙「只念到高中」 他公務員當24年被炒魷魚 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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