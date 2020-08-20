美國加州近日遭逢熱浪侵襲，各地高溫突破新高，如今又遇上閃電風暴引爆野火危機，促使當地政府趕緊發布通知要求民眾撤離危險家園。消防單位周三表示，過去72小時內，加州全境出現近1.1萬次雷擊，引發逾360起山林火災，其中23起屬於大規模野火。

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