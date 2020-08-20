波音獲去年11月以來首筆737MAX訂單 22:002020/08/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 飛機製造商波音19日宣布獲得去年11月以來首筆737 MAX客機訂單。波蘭包機航空公司Enter Air將向波音訂購兩架並擁有額外購買兩架的權利。雙方亦就737 MAX停飛一事達成和解，但協議內容並未對外公開，僅表示包含延遲交機。過去6個月來，波音遭客戶取消的訂單遠超過新訂單。 (工商 ) #波音 #MAX #訂單 #首筆 #兩架 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技類商品挑大樑 7月外銷訂單連五紅 16:132020/08/20 財經 醫療、半導體、5G及智慧自動化續湧短急單 上銀大銀 全年業績拚增雙位數 04:102020/08/20 證券．權證 康是美 推唐老鴨加價購 04:102020/08/20 產業．科技 多國外交大使視察普生 肺炎試劑及生產量能獲迴響 19:342020/08/20 政治 購物節消費拚2億 將送2萬嘉遊金 04:102020/08/20 地方新聞 需求熱 聯詠H2坐享旺季訂單 04:102020/08/20 證券．權證 桃育兒津貼 議員批發放浮濫 04:102020/08/20 地方新聞 PS5年底報到 鈺太訂單一路旺到2021 04:102020/08/20 證券．權證 成長動能穩 建準緯軟權證勇 04:102020/08/20 證券．權證 漢磊投控先蹲後跳 樂看Q4業績 04:102020/08/20 證券．權證 財經熱門新聞 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 美國封殺華為活路全沒？ 晶片女王1年前這封信預言下場 - 財經 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。