飛機製造商波音19日宣布獲得去年11月以來首筆737 MAX客機訂單。波蘭包機航空公司Enter Air將向波音訂購兩架並擁有額外購買兩架的權利。雙方亦就737 MAX停飛一事達成和解，但協議內容並未對外公開，僅表示包含延遲交機。過去6個月來，波音遭客戶取消的訂單遠超過新訂單。

(工商 )