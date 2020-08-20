國立基隆高中後方的「翠湖」，平時散發著漂亮的琥珀綠，是不少市民的美好回憶，但在10年前這片美景，因遭人惡意傾倒大量廢棄物，整片湖只剩下惡臭，近年地主申請清理廢棄物，想要解決翠湖遭汙染的問題，但遭民眾質疑為要開發建設，基隆市議會市政考察於20日到現場勘查，地主「置剭公司」連忙喊冤指出，只是預計花一年整理成公園，若未來有臨路，才會做規劃。

市府表示，翠湖為面積約3公頃的堰塞湖，湖邊曾是基中的靶場，但後來被餐飲業者承租，並於2005年開始遭人傾倒廢棄物，直到2008年全案爆發時，翠湖已遭汙染，基隆地檢署介入偵辦，但查無切確行為人，因此予以不起訴處分，後來由現任地主置剭公司承接，並在2015年提出清理計畫及水土保持計畫，但在

3年前地主清理廢棄物時，被發現開挖面積超出原本核定的範圍，勒令停工至今，最近有民眾投訴，工程疑似重啟害環境生態遭受破壞。

產業發展處長林青海說，該案是水土保持列管案件，地主置剭公司已於去年11月申請復工，還在辦理行政作業程序中，目前仍為停工狀態，無擅自施作情形，環保局長賴煥紘表示，翠湖的水質、廢棄物檢測結果皆低於標準，無立即危害，後續會要求依清理計畫執行。

置剭公司表示，目前初估廢棄物深達5、6米，因為之前申請的清理計畫有明確規定不得進土、出土，所有工程都要在這塊土地上完成，廢棄物挖起來後會在現場做篩選分類，不能回收的垃圾，會再送到基隆市焚化廠處理。

(中時 )