疫情影響，大陸人士來台境管措施仍未鬆綁，部分大陸在台企業、駐台陸媒等機構人員調動及輪替受到影響。陸委會發言人邱垂正表示，有陸方機構提出此類需求，但政府需本於疫情防控原則下，逐步調整相關作法，不過，他也表示若有「特殊人道因素」，可與各部會共同研議協處。

疫情爆發後，因台灣邊境管制政策，許多大陸企業、機構派駐在台的陸籍幹部，以及在台陸媒的人員輪派都受到影響。

對此，邱垂正表示，受疫情影響，在保護人權人道理念下，我方放寬規定，大陸駐台人員的短期簽證期限，在合理情況下可自動延長。

他表示，曾接獲個案，表示駐點台灣時間過久，想與中國大陸或其他地區人員交接，這樣的情形，將報請主管機關和指揮中心評估。

他舉陸媒體為例，指出大陸駐台記者的入境管理主管機關為文化部，將請文化部配合整體防疫政策評估，而陸委會也會參考各類人士實際入境人數，以及需求的迫切性，本於疫情防控「分流、分眾、井然有序」的原則，逐步調整相關做法。

他說，但若是涉及「特殊人道需求」的個案，陸委會也會與各部會共同研議，提供個案必要協助。

(旺報 )